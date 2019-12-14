Глава Севастополя объявил 31 декабря выходным днем

Севастополь, 14 декабря. Правительство Севастополя объявило 31 декабря выходным днем. Распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.

Правительство Севастополя рекомендовало работодателям перенести выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Развожаев отметил, что распоряжение даст возможность севастопольским семьям быть на Новый год вместе дома, а не там, «где они уже не должны быть 31 декабря» – на работе, пишет ForPost.

«В процессе работы забываешь о том, что вообще-то еще надо иногда и отдыхать», ― добавил врио губернатора Севастополя.

Отметим, что Севастополь оказался не единственным регионом, который объявил 31 декабря выходным днем. Ранее аналогичное решение приняли Томская, Кировская, Ленинградская области, Ставропольский край, Республика Крым и еще ряд регионов.

Министр труда Максим Топилин заявил, что в этом году эту инициативу на федеральном уровне реализовать не выйдет из-за разного графика работы бюджетных учреждений. По его словам, правительство рассматривает подобные вопросы не позднее октября, чтобы успеть все подготовить. В то же время министр подчеркнул, что российские регионы могут сделать 31 декабря выходным на местном уровне. Президент РФ Владимир Путин также отметил, что для освобождения последнего дня декабря в этом году слишком мало времени, однако он подумает над данным предложением.