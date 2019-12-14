Аваков сообщил о пропаже видео из дела об убийства Шеремета

Киев, 14 декабря. Видеозаписи с четырех камер наблюдения исчезли из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он пояснил, что следователи начали собирать все материалы дела, в том числе записи камер и трафиков. В эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» Аваков сказал, что четыре видеозаписи с камер найти не удалось.

«Это хорошие камеры, в хороших местах, в очень нужных для нас местах были, с хорошим качеством», — рассказал он.

По словам министра внутренних дел Украины, в настоящее время следствие намерено допросить задержанных. Кроме того, планируется работа с их документами и фактами из жизни. Скоро пройдет следственный эксперимент, необходимый для того, чтобы смоделировать ситуацию в ночь убийства журналиста.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при подрыве машины. Он в течение длительного времени работал журналистом в России. В 2010 году журналист переехал на Украину. Несколько дней назад Аваков заявил, что подозреваемые по делу об убийстве Шеремета задержаны. Фигурантами расследования стали музыкант, автор неофициального «гимна» украинских силовиков Андрей Антоненко, врач-волонтер Юлия Кузьменко, Инна и Владислав Грищенко.