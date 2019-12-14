Работа Москвы и Анкары по Сирии является хорошим сигналом для ее будущего, уверен сенатор

Москва, 14 декабря. Сотрудничество России и Турции идет на благо в процессе урегулирования ситуации в Сирии, поэтому его можно только приветствовать. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков.

Сенатор высказался в пользу поддержки взаимодействия двух стран, отметив, что стороны нашли возможность объединить усилия для решения глобальных вопросов.

«Это сотрудничество идет на благо урегулированию ситуации в Сирии, могу только поддержать. Страны взаимодействуют, я понимаю, какие сложности есть на этой территории [в Сирии], у Турции, прежде всего», — сказал он в интервью iReactor.

По мнению Бабакова, совместная работа Москвы и Анкары в решении конфликта является хорошим сигналом для будущего Сирии.

«Это залог мирного регулирования и выхода на совершенно иной уровень политических отношений, и не только между Россией и Турцией, но главное — внутри Сирии. Поэтому я считаю это хорошим сигналом», — объяснил Бабаков.

Представитель Совфеда отметил, что негативная реакция со стороны Вашингтона лишний раз подтверждает, что Россия и Турция совершают правильные шаги.

В пятницу, 13 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и ситуацию на Ближнем Востоке. Беседа состоялась в продолжение телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прошедшего 11 декабря.

Россия и Турция вместе сотрудничают в вопросе урегулирования ситуации в Сирии в рамках переговоров в астанинском процессе, где наряду с ними гарантом перемирия в стране выступает Иран, и ведут двустороннюю работу по решению проблемы.

22 октября Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи приняли меморандум, ознаменовавший завершение в САР турецкой контртеррористической операции и предусматривающий совместное патрулирование приграничных районов Турции и Сирии в целях обеспечения безопасности территорий после отвода боевиков.

Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование о ситуации в Сирии. В первой части ФАН указал на контакты журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами «Исламского государства»1 (запрещена в РФ). Во второй представил факты поддержки террористов со стороны США, а в третьей части из серии материалов рассказал о действиях российских военных в Сирии, с 2015 года участвующих в освобождении страны от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.