Гузеева откровенно рассказала о своих запоях и ожирении

Москва, 14 декабря. Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что в молодости злоупотребляла алкоголем и уходила в запои. Звезда рассказала, как ей удалось справиться с алкозависимостью.

Гузеева никогда не скрывала, что в 90-е годы страдала от алкоголизма. В эфире программы «Давай поженимся!» ведущая разоткровенничалась и рассказала о своей проблеме.

Гостья программы Татьяна призналась ведущей, что из-за пристрастия к спиртному ей запрещали видеться с детьми. Гузеева вспомнила и свой неприятный опыт.

По словам Гузеевой, в молодости она доводила себя запоями до такого состояния, что ей был безразличен окружающий мир, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Если пить – значит до проблемы. Если жрать, то мне уже не помогало ничего», — добавила ведущая.

Гузеева вспомнила, как ей было противно смотреть на свое отражение в зеркале. По ее словам, она понимала, что во всех бедах виновата сама. К алкоголизму также добавились ожирение и депрессия, рассказала ведущая. Побороть губительные привычки удалось лишь благодаря поддержки семьи, подытожила Гузеева, пишет Утро.ру.

Ранее Гузеева жестко ответила поклоннице, которая дала ей совет по общению с подписчиками. На своей странице в Instagram артистка возмутилась, что ей предъявляют претензии за рекламный пост.