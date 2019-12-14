Мать Преснякова рассказала, как он плакал у печки после расставания с Орбакайте

Москва, 14 декабря. Мать Владимира Преснякова рассказала, что ее сын тяжело пережил расставание с певицей и актрисой Кристиной Орбакайте.

Елена Преснякова предположила, что расставание пары произошло из-за того, что Орбакайте сама начала работать, а ее сыну хотелось, чтобы Кристина больше времени проводила в семье.

«Приехал как-то, прислонился к печке, отвернулся к окошку и расплакался. Сознался, что они расстаются. Очень переживал. Но потом сказал: «Вот и Игорь Николаев развелся…» А я ему: «На других не смотри», — вспомнила Елена Преснякова.

Она призналась, что является человеколюбивой женщиной по натуре, поэтому с невестками сойтись не составило труда.

«У меня их три — две бывшие, одна настоящая. но все одинаково горячо любимые и родные», — призналась мать Владимира Преснякова.

Ранее сообщалось, что музыкант не поздравил свою экс-супругу с днем рождения. Примеру звездного отца последовал и общий сын артистов Никита. По данным СМИ, не поздравила Орбакайте с днем рождения в соцсетях и ее невестка Алена. Но теплые слова в адрес примадонны отечественной эстрады прозвучали из уст Николая Баскова, Филиппа Киркорова и Максима Галкина.

Напомним, поклонники Натальи Подольской и Владимира Преснякова пришли в восторг от нового видео, на кадрах которого певец предстал в образе жены.