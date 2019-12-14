Метеоролог объяснил отсутствие снега зимой в европейской части России

Москва, 14 декабря. Начало декабря выдалось бесснежным в европейской части России из-за слабого процесса образования облаков или теплой погоды. Такое мнение в субботу высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снега нет, потому что либо были периоды, когда не происходит облакообразования, либо периоды очень теплые. Будущая неделя опять будет теплой. По крайней мере рабочие дни», — пояснил метеоролог телеканалу 360.

По его словам, в настоящее время температура воздуха до Урала выше нормы на 4 градуса. Климатически погода отстает от своих нормальных значений примерно на месяц.

Ожидается, что большую часть следующей недели температура будет повышаться из-за теплого воздуха с Атлантики и Ближнего Востока, и тогда показатели превысят норму на 7-8 градусов. Но уже в пятницу, 20 декабря, начнется похолодание. При этом атмосферное давление будет расти, что означает продолжение бесснежной зимы. Синоптик подчеркнул, что в этом году европейские регионы России столкнулись с настоящей погодной аномалией.

Отметим, что ранее Вильфанд заявлял, что нынешняя зима в России будет теплой, хотя и не неоднородной. Специалисты прогнозируют несколько волн холода, которые прокатятся по Москве и другим региона. В частности, в российской столице температура воздуха этой зимой может опуститься до минус 25, но потом вновь подняться.

Такое же температурное непостоянство ждет и Западную Сибирь, хотя в целом зима в этом регионе будет холодной, и сибирякам нужно готовиться к минус 30-35 градусам.