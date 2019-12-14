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В Госдуме объяснили важность введения нового почетного звания для городов

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В Госдуме объяснили важность введения нового почетного звания для городов

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о введении почетного звания «Город трудовой доблести». Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев объяснил важность инициативы.

По словам Исаева, решение о введении нового почетного звания для городов крайне важное, ведь сейчас уходит поколение участников Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла. Будучи детьми эти люди работали на заводах по 12 часов и ковали победу.

Депутат напомнил, что в первые месяцы войны значительное количество предприятий было эвакуировано в тыл. Целый ряд городов превратились в заводы по производству военной техники. Сейчас в этих городах живут люди почетной категории тружеников тыла.

«Они внесли очень весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне, и я думаю, что присвоение городам, в которых они живут, нового статуса город трудовой доблести для них морально будет очень важно, очень значимо и почетно», ― заявил Исаев в комментарии телеканалу «360».

Парламентарий добавил, что введение почетного звания станет вкладом в празднование 75-летия Победы. Кроме того, в 2020 году планируется уделять больше внимания и оказывать поддержку труженикам тыла.

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