Экс-президента Судана Омара аль-Башира приговорили к двум годам тюрьмы

Каир, 14 декабря. Суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщает телеканал Alarabiya.

Во время выступления судьи, которое продолжалось больше часа, сторонники бывшего президента пытались сорвать объявление приговора, выкрикивая лозунги в его поддержку. Они заявляли в том числе о политизации процесса. Из-за несоответствующего поведения судья попросил полицию вывести всех из зала и после этого продолжил зачитывать приговор.

В коррупции бывшего главу Судана обвинили летом 2018 года. В доме, где перед отстранением от власти жил аль-Башир, при обыске следователи военной прокуратуры нашли и изъяли шесть миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (примерно 105 миллионов долларов США).

По факту обнаружения у бывшего лидера государства внушительных сумм, в том числе в валюте других государств, ему было предъявлено обвинение в «хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков».

Адвокаты аль-Башира добивались освобождения свергнутого президента под залог, но им было отказано.

Омар аль-Башир занимал пост президента Судана почти 30 лет — с 16 октября 1993 года по 11 апреля 2019 года, до момента, когда в стране на фоне четырехмесячных протестов произошел военный переворот. Главу государства свергли и отправили в заключение. После этого государственная власть оказалась в руках сформированного армией переходного военного совета.