Киев рассматривает размещение миссии ООН в Донбассе как альтернативу Минским соглашениям

Киев, 14 декабря. Киев рассматривает возможность ввода контингента ООН на территорию Донбасса, если руководство Украины решит, что Минские соглашения не приносят результата. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

«Когда мы поймем, что в рамках «Минска» больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию», ― заявил Пристайко в эфире телеканала «Украина».

Президент РФ Владимир Путин в 2017 году поддержал идею о размещении охранной миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Однако в Киеве с данным предложением не согласились, заявив о необходимости разместить миссию на территории всей страны, в том числе на границе с Россией. В Киеве посчитали, что миссия ООН должна обеспечить разоружение сил республик и создание временной администрации.

Напомним, 9 декабря в Париже прошел первый за три года саммит «нормандской четверки». По его итогам лидеры России, Украины, Франции и Германии подтвердили свою приверженность Минским соглашениям. Киевская сторона пыталась внести изменения в документ, однако партнеры настояли на безальтернативности мирного процесса на основе Минских соглашений.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее сообщил, что во время саммита в «нормандском формате» в Париже стороны пришли к решению допустить представителей международного комитета Красного Креста на территории ЛНР и ДНР.