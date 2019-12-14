ФССП уточнила реальное число невыездных из-за долгов россиян

Москва, 14 декабря. Федеральная служба судебных приставов в субботу опровергла появившиеся в СМИ слухи о десятках миллионов россиян, которым запрещен выезд за границу из-за долгов. Как пояснили в ведомстве, речь идет о 3,4 млн невыездных гражданах, а не о 25 млн, как писали газеты.

«Всего по состоянию на 1 ноября действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ», — говорится в сообщении.

Из них примерно 40% (1,4 млн человек) — это должники по алиментам. Таким образом СМИ завысили реальное число невыездных должников в 7,3 раза. Как сообщает «МИР24», еще в июле в списке ФССП значилось 3,6 млн человек. То есть к осени число должников, которые не могут выехать за пределы России, заметно сократился.

Напомним, что в ноябре этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении в единый федеральный реестр сведений о должниках и коллекторах. А еще ранее Минюст подготовил законопроект, который должен регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Согласно нововведению, у должника будет возможность погасить неуплату в течение 30 дней в досудебном порядке. Пока же кредиторы могут обратиться в суд сразу после просрочки долга.