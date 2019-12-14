Украинский политолог объяснил, почему уловки Киева не подействовали на Путина в Париже

Со стороны Киева наблюдается откровенное наплевательство на свой международный имидж. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Огорчение Киева

Президент Российской Федерации Владимир Путин при каждой уловке украинской стороны в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже предлагал обратиться к тексту Минских соглашений, каждый раз отмечая, что инициативы Киева противоречат подписанным договоренностям. Об этом рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко в эфире украинского ток-шоу.

Глава МИД Украины огорчился, что уловки Киева на саммите в Париже не подействовали на российского лидера.

«Твердость позиции Путина базируется на том, что, когда мы что-то такое начинаем говорить, что-то такое правильное, справедливое, он достает Минские соглашения и говорит: «Одну секундочку. Давайте почитаем Минские соглашения». И начинает читать», — посетовал Пристайко.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на вторник. В общей сложности переговоры длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

«Киев юлит и выкручивается»

Как отметил Евгений Голышкин, в заявлении украинского министра иностранных дел отображена вся суть государственной дипломатии последних пяти лет постмайданного режима в Киеве.

«Непосредственно на встречах можно что угодно обещать своим коллегам из других государств. Можно прямым текстом, изображая искренность, выражать приверженность взятым ранее на себя международным обязательствам. Но потом, уже через кратчайший период, начинать юлить и выкручиваться, оперируя кустарными категориями «народ нас не поймет», «ведь, это же не мы брали обязательства, а предшественники», «мы бы хотели, но дайте нам еще денег». И так во всем», — пояснил Голышкин.

Украинский политолог заметил, что из уст высокопоставленных киевских чиновников прозвучала уже целая череда заявлений, противоречащих тезисам «нормандского формата». Просматривается откровенная спекуляция и нивелирование Минских соглашений. Соответственно, со стороны Киева наблюдается наплевательское отношение на свой международный имидж.

«В [Минских] соглашениях черным по белому прописан порядок и последовательность выполнения их пунктов. Так нет же, вместо того, чтобы открыто сказать: «Мы отказываемся их выполнять и выходим из взятых обязательств», новая команда Владимира Зеленского идет по тропинке, протоптанной Петром Порошенко. Таким образом Киев лишает всякой субъектности Украину. Страна не является самостоятельным игроком в мировых геополитических и геоэкономических процессах. Все это напоминает какого-то несмышленого абитуриента, пришедшего в вуз и который заявляет приемной комиссии: «А вы снизьте проходной балл с 80 до 20 [баллов], ведь я дурак, и нужное количество все равно не наберу», — добавил собеседник ФАН.

Эксперт заметил, что стороны «нормандского формата» просто обязаны отреагировать на все эти выходки Украины и сделать вывод. В противном случае, уверен политолог, Киев под давлением внешних сил будет продолжать свою «ребяческую политику в надежде урвать кусок пирога, не неся за взятые обязательства никакой ответственности».

В это время украинская армия в Донбассе продолжает игнорировать пункты Минских соглашений. Прошедшей ночью ОБСЕ и СЦКК зафиксировали несколько обстрелов гражданских объектов со стороны ВСУ.