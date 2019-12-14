Космонавт прокомментировал ограничение веса для покорителей Луны

Москва, 14 декабря. Российские космонавты с весом более 70 килограммов не смогут полететь на Луну в космическом корабле «Орел». Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко напомнил, что ограничение по весу действовало всегда.

РРК «Энергия» ранее сообщила, что «Орел» может доставить на Луну груз суммарной массой 420 килограммов, в том числе и членов экипажа. Вес каждого покорителя Луны, учитывая скафандр в 10 килограммов, должен быть не более 80 килограммов.

Борисенко напомнил, что вес тела космонавта всегда был ограничен. Еще на этапе отбора отсеиваются космонавты с превышающим установленные нормы весом. Сейчас в отряд российских космонавтов могут попасть специалисты с весом от 50 до 90 килограммов.

«В этом ничего нового нет. Это всегда есть и, скорее всего, так будет. По крайней мере, в обозримом будущем», ― добавил Борисенко в комментарии телеканалу «360».

Ранее стало известно, что корабль «Орел» оказался на две тонны тяжелее ограничения по массе, установленное Роскосмосом. Согласно расчетам РКК «Энергия» при сохранении текущей массы установленного оборудования корабль будет весить 22 тонны 343 килограмма, тогда как в техзадании на его разработку указана необходимость уложиться в 19 тонн 848 килограммов. В связи с этим корпорация разработала меры по снижению массы корабля более чем на тонну, сообщает «Царьград».