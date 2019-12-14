Миро назвала «свинством» жалобу «Бабы Яги» Рудковской в полицию на угрозы сыну

Москва, 14 декабря. Известный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на продюсера Яну Рудковскую, которая подала заявление в полицию из-за угроз в адрес своего сына Александра.

Рудковская, которая в блоге называется «Бабой Ягой», утверждает, что кто-то угрожает расправой ее ребенку и требует с нее самой миллионы рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Миро уверена, что супруга Евгения Плющенко обратилась в правоохранительные органы просто ради хайпа, чтобы «продать билетик на выступление сына», а полиция теперь вместо того, чтобы искать реальных преступников, будет гоняться за фантомами.

Блогер заявила, что ей действительно жаль стражей правопорядка, у которых и без того очень напряженная работа и мизерная зарплата.

«Да даже если бы угрозы были б реальными, кто виноват, если ты сама торгуешь лицом ребенка во всех соцсетях? Максимум, что там было — пара комментариев от сумасшедших, но бабке Яге хватило, чтобы начать дергать полицию», — пишет Миро.

Блогер сравнила действия Рудковской с гражданами, которые по любому поводу вызывают на дом скорую помощь, подвергая тем самым опасности жизни действительно больных людей. Она назвала обращение продюсера в полицию — «свинством, подлостью и мерзостью».

Отметим, что Миро уже не в первый раз критикует Рудковскую. В частности, она указывала на признаки алкоголизма, которые якобы сказываются на внешности супруги Плющенко. А также осудила Рудковскую за то, что та решила не отдавать сына в школу и обучать его дома при помощи репетиторов. Сделано это было из-за интенсивных тренировок Александра Плющенко, из которого родители решили сделать профессионального фигуриста.