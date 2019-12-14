Бельгийский карнавал сочли антисемитским и исключили из списков наследия ЮНЕСКО

Париж, 14 декабря. Карнавал в бельгийском Алстане исключен из списка нематериального культурного наследия человечества по решению Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба организации.

Соответствующее решение было принято по инициативе Секретариата ЮНЕСКО, который указал на систематическое повторение расистских и антисемитских представлений на карнавале.

По мнению межправительственного комитета по охране наследия подобные проявления являются несовместимыми с основополагающими принципами Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия.

В пресс-службе ЮНЕСКО напомнили, что в соответствии с указанным документом принимается во внимание только то нематериальное культурное наследие, которое согласуется с существующими международно-правовыми актами по правам человека и требованиями взаимного уважения между сообществами, группами и отдельными лицами.

Ранее ФАН сообщал, что в Москве открылся фестиваль «Путешествие в Рождество».