Путин внес в Госдуму законопроект о новом звании для городов

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в стране почетное звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», — передает содержание документа «Комсомольская правда».

Согласно инициативе, звание будет присуждаться городам, жители которых в военное время обеспечивали непрерывное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, «проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Предполагается, что в городе, обладающем таким титулом, будет устанавливаться стела с изображением городского герба и текстом соответствующего указа президента.

В праздники 1 мая, 9 мая и в День города в этих субъектах будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.

Ранее российский лидер заявил о необходимости дополнительных выплат для ветеранов в преддверии юбилея Победы в 2020 году. На заседании российского организационного комитета «Победа» Путин напомнил, что правительство к «круглым» датам и праздникам всегда продумывало вопрос поддержки ветеранов, и поручил председателю Счетной палаты России Татьяне Голиковой проработать новую инициативу к приближающейся годовщине.

В начале декабря глава государства пригласил на Парад Победы, который традиционно состоится 9 мая в Москве, 96-летнего ветерана из Ейска. Президенту сообщили, что пенсионер обращался с соответствующей просьбой на «Прямую линию» с ним, и Путин выступил с личным приглашением.