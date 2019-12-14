Дамаск, 14 декабря. За последние сутки в Сирию вернулись 889 беженцев. Об этом в субботу сообщает министерство обороны РФ со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в САР.

В частности, из Ливана вернулось 417 человек, а из Иордании — 472. Всего же, с 30 сентября 2015 года на родину возвратились 722 тыс. 558 сирийцев, включая 368 тыс. 776 детей. Это далеко не все граждане САР, которые вынуждены были бежать от войны. В настоящее время на территории 30 иностранных государств находится 6 млн 346 тыс. 404 сирийца. Из них 1,7 млн человек изъявили желание вернуться на родину.

Отметим, что сирийские власти на данный момент уже готовы принять 1,5 млн беженцев в специальных пунктах, размещенных в 413 городах, наименее всего пострадавших от военных действий.

Продолжается работа по восстановлению разрушенных домов и инфраструктуры. С июля 2018 года в Сирии были восстановлены 928 образовательных и 222 медицинских учреждения, отремонтировано пять автомобильных мостов и 1,1 тыс. км автомобильных дорог, введено в эксплуатацию 187 объектов водоснабжения и 759 электростанций.

«Министерство здравоохранения САР объявило о вводе в эксплуатацию в больнице МАСЬЯФ (провинция Хама) нового отделения с медицинским оборудованием. Стоимость проекта составила около 1,3 млн долларов», — говорится в сообщении.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование по Сирии. В первой части расследования рассказывалось о связях боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Во второй говорилось о сотрудничестве США с боевиками ИГ1.



Третья часть из серии материалов ФАН про Сирию посвящена тому, как россияне освобождали САР от боевиков. Многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.