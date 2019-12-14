Адвокат Трампа собрал компромат на его оппонентов. События дня. ФАН-ТВ

Децентрализация на Украине
Луганская народная республика требует, чтобы Киев согласовал с Донбассом поправки в Конституцию. Конкретно речь идет о децентрализации. Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады соответствующий проект. Его суть, в частности, в том, чтобы передавать финансовые полномочия из центра в регионы. В 2015 году изменения приняли в первом чтении, но из-за сложной ситуации вокруг Донбасса проект отложили. В начале сентября президент Зеленский поручил завершить реформу. По словам председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко, возможные поправки не имеют никакого отношения к выполнению Украиной Минских соглашений.
«В соответствии с Минскими соглашениями, все изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, должны учитывать его особенности и обязательны к согласованию с Луганской и Донецкой Народными Республиками. Мы не признаем никаких «децентрализаций», принятых без согласования с ЛНР И ДНР», — подчеркнул председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко
Компромат на оппонентов Трампа
Предвыборные политические игры в США продолжаются. Адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани собрал компромат на оппонентов американского лидера. Речь идет о серьезных коррупционных связях. Об этом Джулиани рассказал журналистам The Wall Street Journal. За доказательствами он ездил на Украину. Он отмечает, что пообщался с действующими и бывшими политиками. По словам Джулиани, его главная находка — доказательство причастности к коррупции экс-вице-президента США Джозефа Байдена и других демократов. Напомним, Байден считается главным оппонентом Трампа на предстоящих выборах президента. И именно демократы начали громкую процедуру импичмента американского лидера. И скорее всего предвыборные страсти в США продолжатся вплоть до самого дня икс.
ДТП на Урале
15 человек пострадали в ДТП на Урале. Авария произошла на автодороге Пермь — Екатеринбург. По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся. В это время в салоне находилось 52 пассажира. Преимущественно это молодые люди от 17 до 20 лет, которые возвращались с концерта поп-исполнителя Макса Коржа. К счастью, погибших нет. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.
Город трудовой доблести
Звание «Город трудовой доблести» могут получить некоторые российские населенные пункты. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы 14 декабря внес президент нашей страны Владимир Путин. Почетная приставка появится у тех городов, которые внесли огромный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Это места, где проходили военные действия, в полную мощь работали промышленные предприятия. Там появится стела с изображением герба и текстом указа о присвоении почетного статуса.