Адвокат Трампа собрал компромат на его оппонентов. События дня. ФАН-ТВ

Децентрализация на Украине Луганская народная республика требует, чтобы Киев согласовал с Донбассом поправки в Конституцию. Конкретно речь идет о децентрализации. Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады соответствующий проект. Его суть, в частности, в том, чтобы передавать финансовые полномочия из центра в регионы. В 2015 году изменения приняли в первом чтении, но из-за сложной ситуации вокруг Донбасса проект отложили. В начале сентября президент Зеленский поручил завершить реформу. По словам председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко, возможные поправки не имеют никакого отношения к выполнению Украиной Минских соглашений. «В соответствии с Минскими соглашениями, все изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, должны учитывать его особенности и обязательны к согласованию с Луганской и Донецкой Народными Республиками. Мы не признаем никаких «децентрализаций», принятых без согласования с ЛНР И ДНР», — подчеркнул председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко

Компромат на оппонентов Трампа Предвыборные политические игры в США продолжаются. Адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани собрал компромат на оппонентов американского лидера. Речь идет о серьезных коррупционных связях. Об этом Джулиани рассказал журналистам The Wall Street Journal. За доказательствами он ездил на Украину. Он отмечает, что пообщался с действующими и бывшими политиками. По словам Джулиани, его главная находка — доказательство причастности к коррупции экс-вице-президента США Джозефа Байдена и других демократов. Напомним, Байден считается главным оппонентом Трампа на предстоящих выборах президента. И именно демократы начали громкую процедуру импичмента американского лидера. И скорее всего предвыборные страсти в США продолжатся вплоть до самого дня икс.

ДТП на Урале 15 человек пострадали в ДТП на Урале. Авария произошла на автодороге Пермь — Екатеринбург. По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся. В это время в салоне находилось 52 пассажира. Преимущественно это молодые люди от 17 до 20 лет, которые возвращались с концерта поп-исполнителя Макса Коржа. К счастью, погибших нет. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.