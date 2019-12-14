Обычный солнечный день в Бенгази. Мы с оператором и переводчиком едем практически в центр города. С нами — сопровождающий от Ливийской национальной армии (ЛНА). Армия — главная защита и опора для местных. Мы не раз в этом убеждались за то время, что здесь находимся: многие жители Бенгази знают нашего сопровождающего, приветливо с ним здороваются, делятся проблемами или наоборот, благодарят за уже оказанную помощь. Но даже с таким сопровождающим и с официальным разрешением на съемки в городе и области, нам не сразу удается попасть на заинтересовавший нас объект.



Вокруг — полиция и парни из местной службы безопасности (разведка), чтобы зайти на территорию бывшего лагеря террористов, нужно разрешение не только от армии, но еще и от безопасников. У нас берут наше разрешение на съемки, просят посидеть пока в машине и отходят с сопровождающим в сторону. Все серьезно. Спустя несколько минут безопасники дают добро, один из них представляется Махмудом и говорит, что будет нас сопровождать.



«Передвигаемся аккуратно, желательно — только там, где прохожу я, потому что на территории еще есть мины, растяжки и неразорвавшиеся снаряды», — сообщает наш новый знакомый, и мы отправляемся за изрешеченный пулями и снарядами бетонный забор.



Подробнее — в фоторепортаже Федерального агентства новостей.