Самую глубокую точку на суше обнаружили в Антарктиде

Москва, 14 декабря. Группа ученых, возглавляемая исследователем из Калифорнийского университета в Ирвайне, нашли в Антарктиде самое глубокое место на суше.

Группа исследователей обнаружила самое глубокое место было обнаружено под ледником Денмана в Восточной Антарктиде. Об этом пишет издание Science Daily со ссылкой на исследование.

Глава группы ученых Мэтью Морлигэма, который работал над проектом в течение шести лет, рассказал, что каньон простирается на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря.

«Учитывая массу, данные радаров и информацию о движении льда, мы узнали, какое количество льда заполняет каньон, который, согласно нашим подсчетам, простирается на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря. Это самая глубокая точка на суше», — отметил он.

По его словам, «старые карты показывали менее глубокий каньон, но это было невозможно».

Под ледником Берда обнаружили второй по размерам каньон — 2780 метров под уровнем моря, пишет «МИР24».

Ранее сообщалось, что исследователи, работающие с американским искусственным спутником MAVEN, сделали ряд открытий, впервые изучив ветровые циркуляции в атмосфере Марса. Для проведения эксперимента ученым пришлось дистанционно перепрограммировать космический аппарат, который уже более 5 лет находится на орбите Марса.