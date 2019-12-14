Малышева объяснила, почему некоторые продукты вызывают бессонницу

Москва, 14 декабря. Чрезмерное употребление рафинированных углеводов может привести к серьезным проблемам со здоровьем и стать причиной бессонницы, рассказала телеведущая и медик Елена Малышева.

Исследователи из Колумбийского университета США пришли к выводу, что рафинированные углеводы, которые содержатся в сладостях, белом хлебе и рисе, повышают риск появления бессонницы. Причиной тому служит повышение уровня инсулина в крови, пишет НСН.

Малышева согласилась с результатами исследования, однако отметила, что бессонница ― это следствие более серьезных проблем со здоровьем.

«Рафинированные углеводы в целом довольно отрицательно влияют на организм, и бессонница кажется легкой мелочью на фоне более серьезных проблем со здоровьем», ― рассказала телеведущая в комментарии Ura.ru.

Малышева объяснила, что рафинированные углеводы представляют собой глюкозу. Если человек не тратит достаточное количество глюкозы, то она превращается в жир. В первую очередь, чрезмерное употребление рафинированных углеводов может стать причиной ожирения, а также способствовать образованию раковых опухолей. Главной опасностью являются инфаркты и инсульты.

Медик добавила, что употреблять рафинированные углеводы необходимо, но в умеренном количестве, чтобы не вызывать выброс инсулина.

Ранее Малышева и ее коллега Дмитрий Шубин рассказали, какие советы из Интернета не стоит использовать при лечении пищевого отравления по причине их бессмысленности и иногда опасности.