«Техмаш» сообщил о готовности управляемой ракеты «Монолит» к госиспытаниям

Москва, 14 декабря. Высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, об этом сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в Ростех) Владимир Лепин.

«Работа ведется. Детализировать пока рано. Это закрытый проект. Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний», — рассказал Лепин в комментарии ТАСС.

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» в калибре 122 мм является продолжением работ по проекту «Бронебойщик». «Монолит» призван заменить неуправляемую авиационную ракету (НАР) С-13. Нести ракету «Монолит» смогут все самолеты и вертолеты, которые применяют С-13. Как ранее сообщал Лепин, стоимость одной ракеты «Монолит» не превысит стоимость С-13, пишет телеканал «360».

Ранее заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин сообщил, что работа над проектом ведется в инициативном порядке. Он подчеркнул, что разработка авиационной управляемой ракеты нового поколения ведется за счет собственных средств. Кочкин выразил надежду, что «госиспытания уже будут проходить с имеющимся контрактом» — для их проведения нужна авиационная техника.