Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

«Техмаш» сообщил о готовности управляемой ракеты «Монолит» к госиспытаниям

51
0 Оставить комментарий

«Техмаш» сообщил о готовности управляемой ракеты «Монолит» к госиспытаниям

Москва, 14 декабря. Высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, об этом сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в Ростех) Владимир Лепин.

«Работа ведется. Детализировать пока рано. Это закрытый проект. Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний», — рассказал Лепин в комментарии ТАСС.

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» в калибре 122 мм является продолжением работ по проекту «Бронебойщик». «Монолит» призван заменить неуправляемую авиационную ракету (НАР) С-13. Нести ракету «Монолит» смогут все самолеты и вертолеты, которые применяют С-13. Как ранее сообщал Лепин, стоимость одной ракеты «Монолит» не превысит стоимость С-13, пишет телеканал «360».

Ранее заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин сообщил, что работа над проектом ведется в инициативном порядке. Он подчеркнул, что разработка авиационной управляемой ракеты нового поколения ведется за счет собственных средств. Кочкин выразил надежду, что «госиспытания уже будут проходить с имеющимся контрактом» — для их проведения нужна авиационная техника.

Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров