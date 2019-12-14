Сирия, 14 декабря. ИГ1 взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля SDF**** у города Ат-Тайяна на востоке САР. САА пресекла вылазку неизвестных боевиков на севере Даръа. Курдские радикалы заявили о демонтаже нескольких СВУ в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предотвратили вылазку исламистов в северной части Даръа.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля SDF у города Ат-Тайяна в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на границах зоны «Большого Идлиба».

Курдские вооруженные группировки: утверждают, что демонтировали несколько СВУ у своего блокпоста в городе Мухаймида в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции и протурецкие силы: ведут перестрелки с курдскими радикалами в районе Тель-Рифата на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что на границе между Алеппо и Раккой вновь активизировались столкновения на линии соприкосновения сил поддерживаемых Анкарой формирований и курдских бандгрупп. Вооруженные стычки произошли поблизости от населенного пункта Киз-Али, расположенного в 40 километрах к юго-востоку от города Кобани. В то же время, по данным военного источника в сети Twitter (NotWoofers), противники обмениваются ударами недалеко от населенных пунктов Умм Хош и Харбул в районе Тель-Рифата. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Предполагается, что поводом к возобновлению боевых действий на данном направлении стала подпольная террористическая деятельность курдских боевиков в зонах контроля протурецких сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась уточненная информация о взрыве, прогремевшем накануне поблизости от города Ат-Тайяна, оккупированного «Демократическими силами Сирии» (SDF). Согласно сведениям Twitter-канала (euphratespost), три курдских радикала погибли в результате подрыва их автомобиля на мине. О своей причастности к организации взрыва заявили на одном из своих медиапорталов террористы «Исламского государства». Как известно, на подконтрольной SDF территории нередко наблюдаются подпольные вылазки боевиков ИГ, которые действуют в составе так называемых спящих ячеек.

Между тем еще один взрыв курдским радикалам удалось предотвратить. По данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), несколько СВУ были обнаружены и демонтированы вблизи одного из КПП «демократических сил» в населенном пункте Мухаймида. Предполагается, что к их установке также имеют отношение джихадисты террористической группировки.

Провинция Даръа

Новое нападение неизвестных боевиков произошло в северной части провинции. Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что атаке подвергся один из контрольно-пропускных пунктов Сирийской арабской армии (САА), расположенный на окраине города Ас-Санамейн. Однако радикалы были замечены прежде, чем успели приблизиться к блокпосту, и подверглись обстрелу военнослужащих САА. Не сумев противостоять артиллерии САА, исламисты бежали. В попытке совершения вылазки подозреваются подпольные группы боевиков, скрывшиеся в пустынных районах Даръа во время зачистки территории провинции от бандгрупп вооруженной оппозиции. Напомним, освободительная операция в регионе велась с июня по июль 2018 года. При этом, многие радикалы, которые не были причастны к совершению военных преступлений против сирийского народа, получили возможность урегулировать свой правовой статус с властями, что позволило избежать продолжения кровопролитных столкновений.

Провинция Идлиб

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о новых перестрелках в южных районах провинции. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обмениваются ударами с боевиками террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, в окрестностях населенных пунктов Маарет-Хурма, Кафр-Саджна, Шейх-Мустафа, Ат-Тах и Тахтая. Сведения о потерях сторон в живой силе или технике в настоящий момент выясняются. Напомним, накануне поступали данные о том, что джихадисты, базирующиеся в зоне «Большого Идлиба», при поддержке псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят провокацию с применением химоружия на линии разграничения сил с правительственными войсками.

1 Организация запрещена на территории РФ.