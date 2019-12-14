Пострадавшие от агрессии Киева жители поселка в ЛНР обратились в ЕСПЧ

Луганск, 14 декабря. Жители поселка Голубовское, чьи домовладения пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ в 2015-2019 годах, подали против Украины иски в Европейский суд по правам человека. Об этом «Луганскому информационному центру» сообщили жительницы поврежденных домов Людмила Воронина и Алла Крючкова.

Иски против украинской стороны подали шестеро местных жителей. По словам заявителей, Украина не соблюдает никаких перемирий и продолжает обстрелы населенного пункта.

«У нас в поселке много людей погибло, кто-то совсем без жилья и денег остался. Шестой год Украина нас обстреливает. Кто-то же должен за это все ответить? Может, когда придется платить за содеянное, они задумаются, стоит ли продолжать обстрелы?» — отметила Алла Крючкова.

Согласно экспертному заключению общая сумма ущерба, нанесенного истцам, составляет 12 млн руб.

Пострадавшие считают, что все материальные расходы и ответственность за произошедшее должно взять на себя правительство Украины.

Жители Голубовского также намерены получить моральную компенсацию.

«Пусть те, кто с этим флагом совершает преступления, за весь ужас, который на нашу землю принесли, ответят. Пусть европейские судьи вынесут справедливый приговор», — добавила Людмила Воронина.

Напомним, в ноябре 2019 года жители ЛНР и ДНР создали общественную комиссию по оценке экономического ущерба, нанесенного населению Донбасса Украиной.