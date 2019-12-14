Навка объяснила решение Загитовой приостановить спортивную карьеру

Москва, 14 декабря. Двукратная чемпионка мира Татьяна Навка объяснила решение фигуристки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Известная фигуристка и олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что приняла решение приостановить спортивную карьеру. По ее словам, «сейчас в жизни у нее есть все, а всегда должно чего-то не хватать». Фигуристка объявила, что пропустит предстоящий чемпионат России, а также чемпионаты Европы и мира в этом сезоне.

Фигуристка Татьяна Навка поддержала решение Алины Загитовой. По словам двукратной чемпионки мира, на сегодняшний день Алина добилась максимальных результатов в женском одиночном катании и выиграла все возможные титулы. Навка подчеркнула, что «ничего плохого в пропуске Алиной чемпионата России, так как сезон для нее действительно выдался очень тяжелым».

«Часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой таймаут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. Я думаю, что Алина приняла правильное решение», — отметила Навка.

Ранее Загитова заявила, что больше не хочет ни с кем соревноваться. Теперь она будет кататься в свое удовольствие. Она пояснила, что не боялась проиграть, но постоянно испытывала усталость.

Как напоминает НСН, неделю назад Загитова стала последней в финале Гран-при в итальянском Турине. Спортсменка снялась с показательных выступлений. Фигуристка выиграла чемпионат мира, заработав по сумме оценок за короткую и произвольную программы 237,5 балла, пишет Infox.ru.