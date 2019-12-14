Малахов дал рекомендации по новогоднему меню для «ЗОЖников»

Москва, 14 декабря. Телеведущий и автор книг о здоровом образе жизни Геннадий Малахов дал рекомендации по новогоднему меню для приверженцев правильного и питания («ЗОЖников») и всех, кто хочет избежать ощущения тяжести после традиционных праздничных блюд.

Малахов отметил, что для «здорового» новогоднего застолья необходимо запастись сезонными фруктами и овощами и заменить алкоголь альтернативными, менее вредными напитками.

«Советую включить в новогоднее меню различные салаты. Например, с орешками. Винегретик — полувредное блюдо», — привел пример ведущий.

Он добавил, что вместо спиртного можно пить различные смузи, настои или отвары с предпочитаемыми вкусами. Также к столу подойдут свежевыжатые соки.

Ингредиенты для приготовления «праздничного» сока могут быть любыми. Наиболее уместными, по мнению Малахова, будут яблоко, свекла, морковь, сельдерей и капуста.

«Соки дают такие вкусы, которые мы в жизни не встречаем. Я был удивлен, потому что такой приятный букет вкуса не встречается больше нигде. Овощи и фрукты для соков сейчас легко достать: яблоки зимних сортов, свекла, корнеплодный сельдерей, морковка. Если морковь хорошая — о-о-о, это такая вкуснотища. Добавляем петрушку, можно капусту», — поделился он с Nation News.

Отдельно ведущий остановился на капустном напитке с простым рецептом, по которому к стакану из сока капустного качана нужно добавить две чайные ложки меда и тщательно перемешать получившуюся субстанцию. Малахов обратил внимание, что пить такой «сок» лучше с осторожностью, чтобы в организме не запустилась «очистительная реакция» и не омрачила праздник.

Телеведущий заметил, что приверженцам здорового питания не обязательно в новогодние праздники полностью отказывать себе в традиционном меню и переходить на фрукты и овощи. По его словам, достаточно употреблять пищу в умеренных количествах и после еды выполнять физические активности.

Говоря о своих планах на новогоднее застолье, Малахов сообщил, что планирует есть все, что приготовит его супруга, включая «калорийную бомбу» — салат оливье.