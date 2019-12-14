В Вене завершились переговоры по транзиту газа между делегациями «Газпрома» и «Нафтогаза». Конечного варианта договоренностей достичь не удалось. Тем не менее, стороны предварительно обговорили возможности транзита топлива через территорию Украины.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о продолжении активной работы и максимально конструктивной позиции по всем вопросам. Также он заверил своих подписчиков в том, что не допустит никакого обмана со стороны «Газпрома».

«Нас ни на что не кинут, я же пообещал», — написал Витренко в Facebook.

Стоит напомнить, что Россия неоднократно призывала Украину говорить конкретно о контракте, а не о политике. И без политических дрязг возникает множество вопросов по цене договора, его срокам и другим немаловажным аспектам.

Действующий контракт на транзит газа через Украину завершается в конце этого года. Москва и Киев проводят переговоры в двусторонних и трехсторонних форматах с участием Еврокомиссии с целью заключения нового соглашения. Очередные переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» прошли в Вене в пятницу, 13 декабря. Предыдущие встречи состоялись в столице Австрии 28 ноября с участием министра энергетики России Александра Новака.

На саммите «нормандской четверки» в Париже также обсуждался вопрос о заключении нового контракта. В частности, президент РФ Владимир Путин предложил украинскому президенту 25% скидку на газ при условии «честного сотрудничества».

«Я думаю, участники сами смогут более детально рассказать о переговорах. Но я уверен: если президент делает предложение, оно всегда выгодное… Вне сомнения», — прокомментировал ситуацию Федеральному агентству новостей председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Украинская сторона не высказала особой радости по поводу такого щедрого предложения от президента России. Более того, «Нафтогаз» оценивает свои претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов и считает неприемлемым отказ от разбирательств в международном арбитраже.

«Когда договариваются два хозяйствующих субъекта, на каком-то этапе переговоров всегда возникают какие-то недопонимания. Наверняка у каждого есть определенные сомнения», — пояснил Кутепов.

Но большинство экспертов сходятся во мнении, что в переговорах по газу все больше экономических, а не политических акцентов.