Мелания Трамп на балу в Белом доме насмешила пользователей Сети «банным халатом»

Вашингтон, 14 декабря. Жена американского президента Дональда Трампа Мелания стала объектом насмешек из-за своего наряда на традиционном рождественском балу в Белом доме.

В большом фойе резиденции президента 12 декабря прошел бал в честь приближающегося Рождества. Глава США Дональд Трамп подвел небольшие итоги и пообещал гражданам страны счастливый 2020 год. Его супруга Мелания Трамп пришла на мероприятие в белом свободном платье в пол с накидкой с кристаллами по краю. Наряд известного ливанского модного дома Reem Acra пользователи Сети не оценили.

В социальных сетях заметили, что дизайн платья очень странный. Некоторые сравнили его с банным халатом. Некоторые поинтересовались, нет ли у Мелании проблем с руками. Многие предположили, что наряд супруги американского президента похож на одеяние традиционного рождественского ангела, однако задумка стилистов с треском провалилась.

Хейтеры предположили, что Мелания Трамп «забыла, как использовать рукава».

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп произвела фурор на торжественном ужине, организованном президентом Штатов в Лондоне. Супруга Дональда Трампа поразила гостей ярко-алым платьем. Супруга главы Белого дома прибыла на ужин в шикарном платье-кейпе. Она выглядела несколько вызывающе рядом с герцогиней Корнуольской Камиллой, выбравшей элегантное белое платье.