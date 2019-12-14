Джулиани заинтриговал Трампа компроматом на демократов

Вашингтон, 14 декабря. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани после поездки на Украину заявил, что нашел доказательства «коррупционных связей» американских демократов, по его оценке, он обнаружил «больше, чем можно себе представить». О своих «находках» защитник рассказал изданию The Wall Street Journal.

Защитник интересов Трампа поделился итогами визита на Украину, куда летал с целью найти компрометирующую информацию об оппонентах своего клиента. Адвокат пообщался с действующими и бывшими политиками, в частности, поговорил с экс-генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным.

По словам Джулиани, поездка оказалась успешной, и он нашел доказательства причастности к коррупции бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и некоторых других демократов.

«Больше, чем ты можешь представить», — заинтриговал защитник Трампа в телефонном разговоре, ответив на вопрос, удалось ли получить какие-то сведения.

Теперь на основе полученной информации адвокат готовит для американского лидера специальный доклад, передает «Царьград».

«Байден и другие официальные лица из администрации Обамы содействовали увеличению масштабов коррупции на Украине в период с 2014 по 2016 год», — написал защитник в своем Twitter.

Стоит отметить, что американский лидер, хотя и анонсировал приближенным, что вскоре Джулиани расскажет в Конгрессе «много хорошей информации» после своей поездки, так и не смог вспомнить, откуда именно вернулся его личный адвокат.

В связи с приближением выборов президента США, которые состоятся в ноябре 2020 года, Трамп и его команда активизировали работу по поиску компромата на конкурентов действующего главы государства. Байден, ценную информацию на которого прячет Джулиани, является основным соперником Трампа в президентской гонке. Осенью глава Овального кабинета заявил, что для победы над главным конкурентом не нуждается в помощи Украины.