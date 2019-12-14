Под Горловкой перевернулась «Газель», есть пострадавшие

Донецк, 14 декабря. Пассажирский микроавтобус «Газель» перевернулся на трассе «Ясиноватая – Горловка». В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

«В 5.40 утра на трассе «Ясиноватая — Горловка» в районе канала перевернулась «Газель» с пассажирами. Пять человек травмированы», — заявил Приходько.

Он добавил, что в результате аварии погибших нет. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Он также отметил, что в 2.30 ночи в Горловке автомобиль «BMW» врезался в столб, водитель и пассажир погибли.

Напомним, ранее сообщалось, что один ополченец погиб в результате обстрела украинскими силовиками окрестностей Горловки.