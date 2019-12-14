Цискаридзе признался, почему рано ушел с большой сцены

Москва, 14 декабря. Артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе объяснил, почему в 2013 году принял решение о завершении сценической карьеры.

В студии Бориса Корчевникова на программе «Судьба человека» народный артист России рассказал, что в балетном классе, где он учился, «было не просто жестко — жутко». Суровый педагог неоднократно доводил прославленного танцовщика до слез, а после вручения дипломов дал ему наставление не танцевать после 21 года.

«Когда нам вручали дипломы по окончании училища, то мой учитель Петр Пестов сказал: «Твое амплуа не подразумевает старости. Не делай глупости, не перетанцовывай. 21 год — самый большой срок. Не смей танцевать больше», — рассказал Цискаридзе.

Артист признался, что примерно на 18-й концертный сезон силы стали заканчиваться.

«Я понял, что еще несколько лет на своих способностях протяну... Природа есть природа. Я сказал министру культуры, что уйду. Многие думали, что я шучу. Попросил найти мне работу, но со своими знаниями я отказался ехать на периферию», — сообщил он.

В результате Цискаридзе вышел на сцену Большого театра в последний раз 5 июня 2013 года.

«После выступления сказал гримеру: «Все!» Пацан сказал — пацан сделал», — вспомнил танцовщик.

Он добавил, что до сих пор периодически вспоминает, что артист, но выходит на сцену крайне редко.

Также Цискаридзе отметил, что спустя годы после выпуска из балетной академии продолжил поддерживать связь со своим учителем и выражал ему благодарность за своевременную жестокость. По словам артиста, это закалило его характер и научило стойко переносить неудачи и «пакости от завистливых коллег по цеху».

Сейчас Цискаридзе 45 лет. На протяжении пяти последних он руководит Академией русского балета имени Вагановой. Артист участвует в воспитании новых балетных звезд и утверждает, что видит настоящий талант с первых секунд.