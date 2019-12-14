Турция и Россия могут заключить новое соглашение о поставках С-400

Анкара, 14 декабря. Россия и Турция близки к подписанию нового соглашения по поставкам дополнительных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, «переговоры о приобретении Турцией второго полка С-400 достигли досягаемой отметки».

«Подписание соглашения уже не за горами», — цитирует слова Демира Bloomberg.

Он обратил особое внимание на то, что Турция в сложившейся ситуации не опасается решения США заблокировать поставки запчастей для американского вооружения, которое используют турецкие военные (самолеты F-16, военно-транспортные вертолеты Boeing CH-47F Chinook, вертолеты UH-60 Black Hawk).

«После согласования финальных деталей мы подпишем соглашение касательно совместного производства [систем], либо же совместного производства определенных элементов в Турции», — сказал собеседник агентства.

Источник в оборонной промышленности Турции сообщили РИА Новости, что новый контракт на поставку Анкаре российских систем ПВО С-400 предполагает их совместное производство и передачу технологий.

В 2017 году Анкара и Москва договорились о поставках российских С-400, напоминает «Царьград». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон оказывает на республику серьезное давление из-за договора с российской стороной. При этом он подчеркнул, что страна не будет отказываться от вооружения. Об этом пишет телеканал «360». Первый этап поставки элементов российских ЗРК завершился в июле текущего года, а второй — в сентябре. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара урегулирует с США разногласия относительно покупки российских зенитных ракетных систем до апреля 2020 года.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер ранее заявил, что Россия хочет распространить свои зенитные ракетные системы во всем мире. С его точки зрения, с помощью продажи С-400 РФ якобы стремится воспользоваться потребностями партнеров в области безопасности и препятствует поставкам из США «более передовых средств обороны».