Форум «Неделя российского Интернета» прошел на высшем уровне, уверен эксперт

Форум «Неделя российского Интернета» вызвал большой отклик у профессионалов самого широкого спектра. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал независимый аналитик Андрей Иванов.

Событие для Рунета

С 12 по 13 декабря в Москве прошло главное событие для российского Интернета. Форум RIW 2019 собрал ведущих экспертов отрасли.

Организаторы посвятили 12-й форум «Неделя российского Интернета» отношениям Сети и государства. Мероприятие собрало порядка пяти тысяч участников. Им предоставили интерактивные бейджи, с помощью которых можно было назначить встречу со спикерами конференции и даже заказать кофе.

Традиционной стала выставка достижений интернет-отрасли и новых технологий. Гости RIW 2019 посетили секции об искусственном интеллекте в ритейле, экономике совместного пользования и применении технологий в ведении бизнеса.

В первый же день мероприятия состоялась церемония награждения «Премии Рунета» и «Лидеров Интернета». По итогам форума была создана дорожная карта развития российского Интернета.

«В целом RIW — это еще одна важная площадка взаимодействия между государством и отраслью, менее официальная, чем встречи в Госдуме. Место, где люди не ограничены жесткими регламентами», — ранее отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Форум вызвал отклик

Как отметил Андрей Иванов, форум «Неделя российского Интернета» стал важным событием для российской столицы. Мероприятие вызвало широкий отклик у профессионалов самого широкого спектра.

«Особо хотелось бы отметить кластер «Медиа и технологии». Председатель кластера Надежда Арабкина и сопредседатель Вазген Аскарян многое сделали для того, чтобы профессионалы с большим опытом работы смогли обменяться мнениями. Более того, я думаю, что многие участники смогли и научиться чему-то новому», — пояснил Иванов.

Эксперт обратил внимание, что сегодня в стране очень остро стоит вопрос подготовки топ-менеджеров для российских СМИ, причем, проблема касается в том числе и ведущие издания. Поэтому такие мероприятия как раз помогают решить эту задачу, заметил Иванов.

«А касается эта задача, естественно, всего нашего общества. Каждый гражданин в той или иной степени вовлечен в информационное пространство. И важно, чтобы люди получали качественный контент. Он может быть разным по профилю: ведь кого-то больше интересует политика, а кого-то — тема здоровья. Но важно, чтобы получаемая информация была сделана профессионально. А как этого добиться, если специалисты не будут обмениваться опытом, не будут учиться друг у друга? Так что хотелось бы поздравить организаторов с тем, что мероприятие в Москве прошло на высоком уровне», — заключил собеседник ФАН.

«Неделя российского Интернета» является крупнейшей в России конференцией и выставкой высоких технологий, которая проходит в стране с 2008 года. RIW — основная площадка для диалога среди представителей бизнеса, государства, стартапов и специалистов интернет-сферы. Это место, где проходят масштабные митапы, презентации, пресс-конференции и мастер-классы.