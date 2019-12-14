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Сябитова шокировала подписчиков постаревшим видом

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Сябитова шокировала подписчиков постаревшим видом

Москва, 14 декабря. Одна из ведущих программы «Давай поженимся» Роза Сябитова шокировала подписчиков постаревшим видом. Новую фотографию она опубликовала в своем профиле в Instagram.

«Какой сделать сюрприз любимому мужчине на Новый год? Неожиданно приехать к нему в гости. Милый, жди меня, я уже близко! А вы любите сюрпризы?» — поинтересовалась звезда шоу.

На снимке Сябитова практически без косметики, лишь на губах легкий нюдовый оттенок помады и легкие стрелки на глазах. Подписчики не оценили природную естественность телеведущей, заметив, что она сильно постарела. Кроме того, многие отметили, что новая прическа звезде «Давай поженимся» совершенно не идет.

«Прическа не идет, нюд на губах — тем более. Роза, пересмотрите образ, Вы плохо выглядите», — написала viktoriiabilova.

«Ужасная фотка, как можно такую ставить?» — отметила ralina.akhmetova1406.

«Роза , как ты постарела?» — спросила tambyrln.

Однако некоторые подписчики восхитились новым образом Розы Сябитовой.

«Очень красивый образ! Восторг!» — восхищенно написала marusasever.

Ранее Сябитова пожаловалась на резкие высказывания со стороны своей коллеги по программе «Давай поженимся!» актрисы Ларисы Гузеевой. Она призналась, что Гузеева бывает очень резка с ней, а порой использует ее как «боксерскую грушу». По данным СМИ, соведущие стараются не пересекаться в реальной жизни.

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