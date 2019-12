Сябитова шокировала подписчиков постаревшим видом

Какой сделать сюрприз любимому мужчине на Новый год? Неожиданно приехать к нему в гости. Милый, жди меня, я уже близко! А вы любите сюрпризы? #розасябитова #свахасябитова #советысябитовой #отношения

