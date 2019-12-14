Пристайко огорчился, что уловки делегации Украины в Париже не подействовали на Путина

Киев, 14 декабря. Президент России Владимир Путин при каждой уловке украинской делегации на «нормандском саммите» в Париже предлагал обратиться к тексту Минских соглашений, подчеркивая, что инициативы Киева противоречат подписанным договоренностям. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Он огорчился, что уловки Украины на саммите в Париже не подействовали на российского лидера.

«Твердость позиции Путина базируется на том, что, когда мы что-то такое начинаем говорить, что-то такое правильное, справедливое, он достает Минские соглашения и говорит: «Одну секундочку. Давайте почитаем Минские соглашения». И начинает читать», — посетовал Пристайко в эфире украинского ток-шоу.

Глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что Киев предлагает внести изменения в документ, так как считает, что в свое время он был «подписан под давлением».

«Внести изменения там, где мы считаем, что они несправедливые, или вообще нереальные», — заметил дипломат.

Пристайко признал, что Минские соглашения подразумевают окончательную передачу границы Донбасса с Россией со стороны правительства Украины только после окончательного урегулирования кризиса.

Представитель МИД заключил, что некоторые вещи украинской стороне «удается переломать, но в большинстве случаев, к сожалению, Путин пользуется тем, что говорит».

Напомним, 9 декабря во французской столице состоялся саммит лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Главы России, Германии, Украины и Франции собрались, чтобы обсудить вопросы решения конфликта в Донбассе. Участники переговоров приняли решение придерживаться принятых ранее Минских соглашений, хотя представительница ФРГ канцлер Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон сначала допускали, что в документ могут быть внесены изменения, чтобы договоренности стали «более гибкими».

Несмотря на принятое решение о следовании существующим соглашениям, представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Алексей Резников 12 декабря заявил, что Киев начал готовить изменения к документу, чтобы он «сработал».