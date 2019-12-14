«Учитель года» под Ростовом обматерил старшеклассника за спор с депутатом

Ростов, 14 декабря. Учитель в Ростовской области набросился на старшеклассника с нецензурной бранью после того, как тот решил поспорить с пришедшим на открытый урок депутатом партии «Единая Россия».

Инцидент произошел в школе №1 в поселке под Шахтами. В образовательном учреждении прошел открытый урок, на который пришла депутат Заксобрания Ростовской области от фракции «Единая Россия» Екатерина Стенякина. Один из школьников, который обучается в 11-ом классе пришел на занятие со значком КПРФ и после выступления депутата решил высказать свою точку зрения и поделиться политическими взглядами, пишет телеканал «360».

Классный руководитель и «Учитель года» Алексей Желтов не оценил порыв ученика и высказал ему претензии, а на следующий день обложил матом одиннадцатиклассника.

«Ты идиот клинический! Этот человек [Стенякина] помогает школе! Мебель покупал!» — кричал учитель, его голос записала на диктофон одна из учениц, сообщает Ura.ru.

Желтов уже извинился и перед школьником, и перед его родителями. Он признался, что не сдержал эмоций.

«При поздравлении гостей он повел себя нагло и фамильярно, в недопустимой форме. В итоге я его оскорбил. Я понимаю недопустимость своих действий. Они были непедагогичны и непрофессиональны», — сказал педагог.

По информации регионального министерства образования, учителя лишили классного руководства после инцидента.