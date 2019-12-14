Пентагон сообщил об удвоении США темпов производства новых ракет класса «воздух — земля»

Вашингтон, 14 декабря. Министерство обороны США выдало оборонной корпорации Lockheed Martin контракт, предусматривающий удвоение темпов производства новых управляемых ракет класса «воздух — земля» JAGM (Joint Air-to-Ground Missile), предназначенных в том числе для оснащения боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian. Об этом рассказали в пресс-службе Пентагона.

«Стоимость базового контракта [на разработку ракеты JAGM] корпорации Lockheed Martin была повышена на $15,54 млн с целью увеличения темпов ежемесячного производства ракет JAGM с 50 до 100 единиц», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве предполагают, что работы по модернизации производственной линии компании в Орландо (штат Флорида) будут завершены к концу марта 2022 года.

JAGM представляет собой модернизированный аналог управляемой ракеты того же класса AGM-114 «Хеллфаер», уточняет НСН. Система самонаведения нового вооружения имеет встроенный полуактивный лазер, оборудованный миллиметровыми радиолокационными датчиками. Благодаря ему ракета успешно поражает как стационарные, так и движущиеся цели на земле и на поверхности воды в любых погодных условиях.

ВС США взяли на вооружение ракеты JAGM в 2019 году. Предварительно оружие прошло двухлетние испытания, которые завершились летом прошлого года. Ракету протестировали на вертолетах, самолетах и беспилотниках.