Суд в США ведет себя подчеркнуто предвзято в разваливающемся деле против компании Concord

Федеральный суд США в округе Колумбия 12 декабря 2019 года принял обязывающее решение в процессе «США против Concord Management and Consulting». Согласно этому решению компании Concord будет необходимо представить стороне обвинения, американской прокуратуре, свои уставные документы, штатное расписание и некоторые другие данные о своей коммерческой деятельности. Несмотря на то, что судья Дабни Фридрих отказала прокурорам в запросе на выдачу финансовых документов, отчетности и внутренней переписки Concord, это судебное решение никак нельзя считать справедливым и непредвзятым.

Более того, анализ самого решения показывает, что суд был вынужден признать в его тексте, что оно принято «на основании недостаточной ссылочной информации и по крайне скудному прецедентному праву», подразумевая, что решение во многом мотивировано не юридической практикой, но политическими предпочтениями суда. Это достаточно показательно и крайне необычно для прецедентной по сути американской судебной практики, в которой действия суда обычно подчиняются сложной системе исторических судебных примеров, служащих образцами для вынесения новых решений.

Что требуют от Concord Management

Процедура раскрытия детальной внутренней «кухни» иностранной компании в рамках судебного процесса в США достаточно необычна и до сих пор применялась крайне редко: стоит упомянуть, что судья Фридрих смогла найти для обоснования своего решения лишь один единственный прецедент еще от 1966 года, который к тому же касался не уголовного, а гражданского иска. Что, в общем-то, было отмечено даже самой судьей в описательной части опубликованного судебного решения.

Как следствие, мотивировочная часть решения суда оказывается привязана к такому «куцему» одиночному прецеденту через показательную фразу «на основании недостаточной ссылочной информации и по крайне скудному прецедентному праву». Что показывает печальную роль американского суда, который дал себя втянуть в политические дрязги между демократами и республиканцами и продемонстрировал свою зависимость от сиюминутных желаний политических элит.

Стоит понимать, что такое решение, помимо политического фона, само по себе создает показательный прецедент: суд идет на прямое нарушение коммерческой тайны и норм международного законодательства. Получается, что США признают эти понятия только тогда, когда это им выгодно, а не в качестве незыблемых и универсальных категорий.

Почему же судом было принято столь спорное и откровенно ангажированное решение? Стоит напомнить, что суды города Вашингтон и столичного округа Колумбия вот уже долгие годы находятся под плотным влиянием американских демократов и уже несколько раз выносили судебные решения, которые можно трактовать как прямые удары по республиканцам-консерваторам. Например, Роджер Стоун, многолетний политический советник Дональда Трампа, который является наряду с Concord одним из ключевых обвиняемых по «делу об избрании Трампа», недавно был признан вашингтонским судом виновным по всем семи пунктам выдвинутых против него обвинений. Хотя абсолютно всем независимым наблюдателям было ясно, что дело против него — явно заказное и политически ангажированное, а оправдай суд Роджера Стоуна хотя бы по одному из пунктов обвинений — и из отчета прокурора Роберта Мюллера вывалится громадный кусок, который не оставит от построений обвинителя Трампа камня на камне.

Особенно удивительным в судебных решениях по делам Concord и Роджера Стоуна является то, что столичные суды фактически управляются «мертвой рукой»: формально спецпрокурор Роберт Мюллер на пенсии, возглавляемый им комитет распущен, а его знаменитый отчет признан значительным числом экспертов и президентом США не более, чем голословной и грубой компиляцией реальных фактов и домыслов.

«Вашингтон — это магнит для леволибералов, и тот, кто не придерживается этих политических взглядов, не имеет здесь шансов на справедливый суд», — метко отметил известный консервативный политический консультант Майкл Капуто.

Поэтому, в общем-то, ждать от такого суда справедливого решения в деле «США против Concord Management and Consulting» не приходится. Поскольку Concord столь же важен для обвинения Трампа, как и Роджер Стоун, то вашингтонский либеральный истеблишмент будет идти на самые абсурдные судебные уловки и прибегать к вопиющим юридическим натяжкам и подлогам с тем, чтобы максимально демонизировать сторону Concord Management в суде и превратить компанию в удобного «мальчика для битья».

Все средства хороши?

Стоит отметить, что судебное разбирательство в случае Concord ведут самым грязным способом. Отвечают за это люди, непосредственно связанные с ушедшим в отставку Робертом Мюллером, — ведь никогда не поднимался простой вопрос: «А на что же комиссия потратила целых 32 миллиона долларов США?»

Защищать «честь мундира» и оправдывать траты денег налогоплательщиков направили прокурора Джесси Лью, которая выступает государственным обвинителем на судебном процессе против Concord Management и порождает все эти абсурдные запросы по документам, которые бездумно утверждаются ангажированным судом.

При этом известно, что Лью неоднократно нарушала процессуальные нормы судебных разбирательств и этику судопроизводства, имея репутацию «цепного пса» Роберта Мюллера и до сих пор пользуясь его поддержкой. Стоит понимать, что через фигуру Лью бывшие спецпрокурор и директор ФБР, которые не смогли ничего «накопать» в вопросе реальных связей Трампа и России, пытаются отыграться уже в рамках судебного процесса против Concord Management.

И, надо сказать, принятое 12 декабря 2019 года судебное решение наглядно показывает, что влияние бывшего спецпрокурора и бывшего главы ФБР на решения американского суда перевешивают юридическую логику, здравый смысл и весомые и понятные аргументы адвокатов Concord Management. Конечно, сторона защиты намерена обжаловать это несправедливое решение суда, на что есть время до начала января, однако не следует всерьез рассчитывать на то, что американское правосудие выйдет из-под контроля той части элит, которая спровоцировала «российский скандал» и сфабриковала обвинения против Concord Management. Чем бы ни закончилось дело Concord, важно понимать, что в его основе — узкокорыстный интерес части американских спецслужб и практически полного состава американских демократов, которые до сих пор пытаются свалить свой политический провал на президентских выборах 2016 года на мифическое «вмешательство России»: российских граждан и российских компаний.

Однако, как представляется, попытка снова вытянуть на свет божий материалы пустого и блеклого отчета спецпрокурора Мюллера обречена на полный провал. Главное препятствие состоит в простом факте: отчет Мюллера, если его внимательно изучить в части фактов, опуская политические оценки, полностью опроверг существование любых связей между Россией и Трампом. Но некоторые влиятельные представители спецслужб желают, чтобы об этой фальшивке вновь заговорили — ведь теперь ее освещение в прессе живет своей жизнью, которая уже оторвана от того, что реально написано в отчете.

Иными словами, заказчики дела против Concord хотят добиться тривиально медийной шумихи, которая так нужна демократам, которые рискуют потерпеть сокрушительное поражение в 2020 году, причем, все от того же Дональда Трампа. Однако вряд ли такой политический пируэт поможет демократам и их приспешникам: американский избиратель просто устал слушать лживые домыслы о «российском агенте» Трампе и мифическом российском вмешательстве в выборы, которое так и осталось не более, чем медийным фантомом.