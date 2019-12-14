ЛНР настаивает, чтобы Киев согласовал с Донбассом поправки в конституцию Украины

Луганск, 14 декабря. Луганская Народная Республика настаивает на том, чтобы киевские власти согласовали с ДНР и ЛНР поправки в конституцию Украины в части децентрализации. Об этом заявил председатель Народного Совета Луганской народной республики (ЛНР) Денис Мирошниченко.

Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду на рассмотрение проект изменений в конституцию в части децентрализации власти на территории страны.

«Эти поправки не имеют никакого отношения к выполнению Украиной Минских соглашений и решений, зафиксированных в рамках последней встречи лидеров «нормандской четверки», — сказал Денис Мирошниченко.

По его словам, все изменения, которые касаются особого статуса Донбасса, должны учитывать его особенности и обязательны к согласованию с ЛНР и ДНР. Это прописано в Минских соглашениях.

«Мы не признаем никаких «децентрализаций», принятых без согласования с ЛНР И ДНР, и требуем обсудить эти поправки на ближайшем заседании контактной группы в Минске 18 декабря», — подчеркнул Мирошниченко.

Донецкая и Луганская области в 2014 году отказались признавать установившуюся после госпереворота власть на Украине, после чего объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом напоминает Infox.ru. Киев принял решение ввести войска на территорию Донбасса в рамках так называемой «антитеррористической операции». Принятые для урегулирования конфликта минские договоренности киевская власть регулярно нарушает.

Как сообщает телеканал «360», саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. Состоялась первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Украина согласилась имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство, чтобы начать подготовку к местным выборам. Кроме того, стороны договорились провести обмен пленными всех на всех. Также определены три новые зоны разведения войск. Следующая встреча состоится через четыре месяца, пишет «Царьград».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее сообщил, что во время саммита в «нормандском формате» в Париже стороны пришли к решению допустить представителей Международного комитета Красного Креста на территории ЛНР и ДНР.