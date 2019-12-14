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Синоптики пообещали аномально теплую погоду в европейской части России

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Синоптики пообещали аномально теплую погоду в европейской части России

Москва, 14 декабря. Жителей европейской части России предупредили о резком потеплении в ближайшие дни. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Гидрометцентра.

Синоптики сообщают, что столбик термометра превысит обычные для середины декабря значения на 5-8 градусов, поэтому погода будет больше похожа на ту, что стояла в ноябре. Как указывают в Гидрометцентре, причиной резкого потепления являются атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой теплый воздух.

Погодные изменения больше всего коснуться жителей северо-восточных районов страны, в том числе Ненецкого автономного округа и Республики Коми, где столбик термометра опустится всего лишь до отметки в минус 15 градусов, а не до привычных минус 30 градусов. На территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей ожидается около нуля градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что жителей центральной России ждут теплые выходные, однако к концу декабря в регион придет похолодание.

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