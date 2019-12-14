Васильева рассказала, сколько школ в России запретили гаджеты на уроках

Москва, 14 декабря. Более 10 тысяч российских школ запретили использование мобильных телефонов во время занятий. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

Она сообщила, что в 2019 году одновременно три ведомства — Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения — рекомендовали исключить мобильные телефоны из учебного процесса. Эти советы не носили обязательный характер, и каждое образовательное учреждение индивидуально принимало решение, следовать этим рекомендациям, или нет.

«Сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», — сказала она «Российской газете».

Васильева уточнила, что в ряде субъектов — Ингушетии, Северной Осетии и Белгородской области — мобильные телефоны в классах запретили 100% школ.

Кроме того, более половины школ внесли аналогичный запрет в Магаданской, Курганской, Кемеровской и Свердловской областях, Пермском крае и республиках Марий Эл и Удмуртской.

«Это абсолютно проверенные данные», — заверила Васильева.

Министр просвещения рассказала, что введению этих мер предшествовало масштабный социологический опрос, который проводился прошедшим летом. Результаты показали, что 61% школьников, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования гаджетов во время уроков.

Таким образом, не только взрослые, но и дети согласились с тем, что смартфоны отвлекают от занятий.

Васильева добавила, что три четверти респондентов заявили, что считают, что ограничить использование мобильных на уроках должны и сами педагоги.

«Я с ними абсолютно солидарна <…> Мы будем продолжать настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно», — отметила министр.

Ранее тему запрета мобильных телефонов в школах прокомментировала председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. Она предложила ограничить использование смартфонов в частности в связи с тем, что из-за их частого использования дети деградируют.