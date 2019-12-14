Колин Ферт расстался с супругой после 22 лет совместной жизни

Лондон, 14 декабря. Британский актер Колин Ферт расстался со своей супругой Ливией Джуджолли. Об этом пишет британский таблоид Hello, ссылаясь на представителя артиста.

«Колин и Ливия Ферт расстались. Они поддерживают тесную дружбу и остаются едиными в своей любви к своим детям. Они любезно просят о конфиденциальности. Больше никаких комментариев не будет», — сообщил представитель Колина Ферта.

Супружеская пара прожила вместе 22 года. У них есть двое сыновей.

Также Hello приводит информацию, что у Ливии в 2015–2016 годах были роман с другом детства Марко Браначча, а также что Колин Ферт вместе с женой подавали жалобу на Марко, который якобы начал преследовать свою давнюю подругу.

59-летний Колин Ферт известен по ролям в фильмах «Гордость и предубеждение» (1995), «Дневник Бриджит Джонс» (2001), «Моя ужасная няня» (2005), «Мамма Миа!» (2008), а также в серии фильмов «Kingsman: Секретная служба и Золотое Кольцо» (2015 и 2017).