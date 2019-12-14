Автобус с десятками пассажиров перевернулся на Урале, ФАН публикует фото

Пермь, 14 декабря. Автобус съехал с трассы Пермь — Екатеринбург на 241 дороги и перевернулся, семь человек пострадали. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фото с места ДТП.

Пассажирский автобус, в салоне которого находились 53 пассажира, перевернулся на трассе. Преимущественно в нем были подростки в возрасте от 17 до 20 лет. Они ехали с концерта исполнителя Макса Коржа.

Сообщается, что семь человек пострадали, пять из них доставлены в больницу поселка Бисерти, один — в город Ревда. Один пасажир от госпитализации отказался.