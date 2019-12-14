В Раде назвали Украину инструментом Запада для войны с Россией

Киев, 14 декабря. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Украина является инструментом Запада для войны с Российской Федерацией. Такое мнение украинский парламентарий выразил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Кузьмина, Украина нужна «западным кураторам» для двух нужд.

«Первая — разграбление ресурсов, вторая использовать ее против России», — говорит Ренат Кузьмин.

Кузьмин подчеркивает, что экс-президент Украины Петр Порошенко имел соглашение со странами Запада, согласно которому ему позволялось «воровать» взамен на агрессивные действия по отношению к Российской Федерацией.

Украинский оппозиционер убежден, что действующий глава Украины, не отличается от предыдущего.

«Ни один, ни другой не самостоятельны. Ими командуют люди из-за границы», — заявил Кузьмин.

В октябре Ренат Кузьмин утверждал, что Зеленский повторит путь Порошенко.

«Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — говорил парламентарий.

В сентябре 2019 года директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица сказал, что западные страны отказались от Украины и приняли сторону Российской Федерации. По мнению эксперта, на международной арене изменился баланс сил. Перепелица считает, что Запад ослаб, а Россия наоборот, укрепила свои позиции.