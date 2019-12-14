Лещенко назвал размер своей пенсии

Москва, 14 декабря. Певец Лев Лещенко рассказал, сколько составляет его пенсия с учетом надбавок за звание народного артиста страны и как кавалеру четырех орденов «За заслуги перед Отечеством». Как считает эстрадный певец, разговоры о том, что средняя пенсия в России составляет 25 тысяч рублей не соответствует действительности.

Лев Лещенко заявил, что его пенсия составляет 30 тысяч 700 рублей в месяц, с учетом всех надбавок за звания и ордены.

Лев Лещенко подчеркивает, что пенсия его жены в три раза ниже чем его, и составляет 8 тысяч рублей. Поэтому разговоры о том, что средняя пенсия в Российской Федерации составляет якобы 25 тысяч рублей не может соответствовать действительности. По мнению певца, такие выплаты могут получать лишь единицы.

«Поэтому, когда говорят, что средняя пенсия у нас 25 тыс. — это вранье. Такие пенсии получают единицы — силовики, возможно», — сказал 77-летний певец.

По мнению эстрадного артиста, в России отсутствуют социальные программы поддержки малообеспеченных слоев населения, как это было в советское время. Для этого, как говорит Лещенко, требуется указ о повышении заработных плат, и в случае его невыполнения снимать со своих должностей ответственных людей.

Также Лев Лещенко подчеркнул, что в Государственную думу идти не планирует, сказав, что хочет «заниматься творчеством, а не спать на лавках». Народный артист России подчеркнул, что много работает на заказных мероприятиях, дает концерты и занимается общественной работой. У него есть культурный и благотворительный фонды.