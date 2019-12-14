Итоги переговоров о транзите газа между «Газпромом» и «Нафтогазом». События дня. ФАН-ТВ

Переговоры о транзите газа Очередной раунд переговоров по транзиту газа прошел в Вене. «Газпром» и «Нафтогаз» достигли предварительных договоренностей, которые еще предстоит обсудить. Финального варианта соглашения пока нет. Как отмечает депутат Государственной думы Игорь Ананских, Украина уже подошла к вопросу не с политической, а экономической точки зрения. А это прогресс. Напомним, контракт на транзит российского газа в европейские страны через Украину заканчивается в 2019 году. Сейчас Москва выступает за продление договора на год, Киев же рассчитывает на 10-летнее соглашение.

США отложили дополнительные пошлины против Китая США официально отложили дополнительные пошлины на товары из Китая. Об этом говорится в базе Федерального реестра. 15% пошлины должны были вступить в силу 15 декабря. Торговые переговоры между двумя странами прошли накануне, и впервые за долгое время удалось достичь определенных договоренностей. К примеру, Пекин согласился на массовые закупки сельхозпродукции США и промышленных товаров. Как отметил президент Штатов Дональд Трамп, страны близки к заключению большой сделки. Напомним, торговая война между двумя государствами продолжается уже больше года. За это время Китай и США неоднократно объявляли о новых пошлинах, а очередные переговоры заканчивались спорами.

Потеря Грузии от прекращения авиасообщения с Россией Потеря авиасообщения с Россией стоила Грузии 300 млн долларов. Такие цифры привел Национальный банк страны. Существенно пострадал туристический сектор. Полеты на 5 месяцев между двумя государствами прекратились летом этого года. Все дело в антироссийских протестах, которые охватили Тбилиси. Россия и Грузия уже высказались, что готовы возобновить авиасообщение, но у Москвы есть важное условие — россиянам в Грузии не должно ничего угрожать.