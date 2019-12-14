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В России могут ввести уголовную ответственность для уклоняющихся от лечения наркоманов

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В России могут ввести уголовную ответственность для уклоняющихся от лечения наркоманов

Москва, 14 декабря. В Российской Федерации может появиться уголовная ответственность для людей, которые употребляют наркотики и отказываются от принудительного лечения. Поправки в Уголовный кодекс уже готовятся депутатом Государственной думы Олегом Ниловым.

Как говорит Олег Нилов, на данный момент, согласно закону, суд может направить гражданина с диагнозом «наркотическая зависимость» на принудительное лечение в закрытый лицензированный реабилитационный центр. Однако есть те, кто не исполняет возложенной судом обязанности. Для этой категории граждан и предлагается ввести уголовную ответственность, предусматривающую лишение свободы от 4 до 6 месяцев.

«Это должны быть специальные места лишения свободы, только для наркоманов, где данные лица параллельно отбыванию срока будут в жестких условиях проходить так называемое «переламывание», — говорит парламентарий.

Как убежден Нилов, данная мера пресечения позволит решить сразу несколько проблем: «изолировать опасного для общества гражданина» и «дать шанс наркозависимому спасти свою жизнь».

Как поясняет руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law firm Александр Иноядов, в нынешнем законодательстве предусмотрено административное наказание за употребление наркотических и психотропных веществ (штраф от 5 до 15 тысяч рублей или арест на 15 суток).

«Данного регулирования вполне достаточно для правовой оценки фактов потребления, а имеющиеся в законе примечания предусматривают освобождение от административной ответственности в случае прохождения специализированного лечения. Это позволяет наркозависимому лицу сделать свой выбор — наказание или лечение», — говорит специалист.

Источник: RT
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