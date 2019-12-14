Российский посол предложил КНДР решение проблемы с браконьерством

Владивосток, 14 декабря. Российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил, что выступил предложением северокорейской стороне сформировать двустороннюю структуру по противодействию браконьерам.

«В какой-то мере браконьерство связано с тем, что корейцы квот не получили. Как нам объяснили корейцы в руководстве Минрыбхоза, когда имеют квоты законные, рыбаки не допускают нелегалов ловить рыбу там, где работают минрыбхозовские суда, а там абсолютная вольница пошла... Мы с корейцами говорим жестко: пока не наведете порядок со своим браконьерством, ни о каких квотах не может быть речи. Мы должны создать с вами серьезную двустороннюю структуру, которая будет выявлять каждый случай браконьерства и делать все, чтобы этого не повторилось», — рассказал российский дипломат.

Мацегора подчеркивает, что это поспособствует сокращению уровня браконьерства, и этим будут заниматься и по линии МИД.

«Их начали перехватывать на границе экономической зоны», — говорит Мацегора.

Ранее поступали сообщения о многочисленных задержаниях северокорейских судов в Приморье за браконьерскую деятельность. Самый резонансный инцидент произошел 17 сентября 2019 года. Российские пограничники столкнулись с двумя северокорейскими шхунами и 11 мотоботами, которые нелегально отлавливали рыбу. При задержании браконьеры оказали сопротивление, в результате чего были ранены российские пограничники и погиб один корейский рыбак. В итоге был задержан 161 браконьер из Северной Кореи.