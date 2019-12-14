Американская семья передала по наследству 141-летний фруктовый пирог

Вашингтон, 14 декабря. Фруктовый пирог, возраст которого перевалил за отметку в 140 лет, передает по наследству семья из США. Это особое блюдо, которое более века назад испекла их родственница.

Семейство живет в Мичигане, уточняет OzarksFirst. Этих людей можно было счесть чудаками, но так они отдают дань памяти своей родственнице Фиделии Форд. 141 год назад она испекла свой фирменный пирог с фруктами, который готовила по праздникам. Правда, ели его все равно не сразу, а только через год. В 1878 году Фиделии умерла в возрасте 65 лет, ее последний пирог съесть не успели, а потом решили не делать это и сохранить блюдо на память. С тех пор пирог передают из поколения в поколение.

Пра-пра-правнучка Фиделии Джули Руттингер рассказала местным СМИ, что теперь она хранит пирог, до нее о его сохранности заботился ее отец, но он умер в 2013 году.

«Это традиция. Это наследие», — подчеркнула Руттингер.

Как отмечает телеканал МИР24, этот пирог из Мичигана — далеко не самый древний. Рекордсменом является выпечка из египетской пирамиды. Ее возраст составляет 4 тыс. 176 лет.