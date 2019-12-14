СМИ узнали о краже данных 29 тысяч сотрудников Facebook

Пало-Альто, 14 декабря. Жесткие диски с персональной информацией 29 тысяч сотрудников Facebook, включая их банковские данные, были украдены из автомобиля одного из сотрудников компании, передает агентство Bloomberg.

Как сообщает американское агентство, на жестких дисках содержалась персональная информация сотрудников, которые работали в компании в 2018 году, в том числе их имена, номерами их банковских счетов и последними четырьмя цифрами номеров их социального страхования, а также данные о заработной плате и бонусах.

«Мы сотрудничали с правоохранительными органами в ходе их расследования недавнего взлома автомобиля и кражи сумки сотрудника, в которой находилось оборудование компании с хранившейся на нем бухгалтерской информацией», — передают в пресс-службе Facebook, заверив, что на жестких дисках не было данных пользователей социальной сети.

Также в пресс-службе считают, что вероятно это была рядовая кража, а не осознанная попытка выкрасть данные сотрудников компании. Возможно преступник и не догадывается, что у него на руках персональная информация работников Facebook.

Отмечается, что взлом автомобиля произошел еще 17 ноября, а кражу жестких дисков обнаружили лишь спустя три дня. Facebook начала предупреждать пострадавших работников почти через месяц, 13 декабря.

Подчеркивается, ограбленный сотрудник компании не имел права выносить жесткие диски из офиса. В отношении его были приняты дисциплинарные меры.