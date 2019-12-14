Скончался почетный председатель LG Ку Чжа Ген

Сеул, 14 декабря. Почетный председатель корпорации LG Ку Чжа Ген ушел из жизни в возрасте 94 лет. О трагическом известии сообщило южнокорейское агентство «Ренхап».

Ку Чжа Ген родился в 1925 году и пост главы LG получил от своего отца Ку Ин Хве, который был основателем компании. Заняв эту должность в 45 лет, Ку Чжа Ген управлял корпорацией четверть века.

В 1995 году он передал обязанности своему сыну Ку Бон Му, а сам стал почетным председателем конгломерата. К этому времени компания уже была известна во всем мире, благодаря продукции LG Electronics, пишет РИА Новости.

Ку Бон Му скончался в минувшем году. Главой LG он пробыл 23 года. Пережил Ку Чжа Ген и свою супругу, умершую в январе 2008 года.